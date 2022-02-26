Президент Украины Владимир Зеленский призвал признать действия России "геноцидом" и лишить РФ права голоса в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

С таким предложением он выступил в разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Напомним, Россия - это одна из пяти стран, которая имеет право вето в Совете безопасности ООН. Правом блокирующего голоса в Совбезе ООН обладают только пять постоянных членов Совбеза ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Такое право дает возможность постоянным членам Совета безопасности отвергать проект любой содержательной резолюции Совбеза.

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