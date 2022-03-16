Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал новое видеообращение о ситуации на фронте:

Что касается контрударов ВСУ и потерь противника, Арестович говорит следующее.

"На некоторых направлениях наши войска совершают тактически контрнаступления, направленные на улучшение ситуации в конкретных районах обороны, были совершены не менее 7 воздушных и артиллерийских ударов по скоплениям сил противника. Сбиты силами ПВО 3 самолета и вертолет, несколько крылатых ракет. Противник наносил в ответ ударами ракетами с самолетов и "Искандерами" по объектам Украины. Повреждены гражданские объекты, по его словам, 2/3 ракет попадают в гражданские объекты "и, возможно, это делается сознательно", - говорит Арестович.

Что касается ситуации на фронте в целом. По словам Арестовича, общая ситуация в наиболее горячих точках не изменилась, "и не имеет шансов на изменения". Как считает советник главы ОП, Россия истощила силы, не имеет резервов и привлекает иностранных наемников. Основные силы сосредоточены в ООС, и несут потери под Изюмом и Николаевом.

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