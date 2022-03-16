В Украине начали подготовку документов для прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил член переговорной группы со стороны Украины Михаил Подоляк.

"Единственный способ закончить эту войну - это прямые переговоры между двумя президентами. Это то, над чем мы работаем с помощью этих мирных переговоров. Мы работаем над документами, которые президенты смогут в дальнейшем обсудить и подписать. Очевидно, что это может случиться скоро", - сказал он в интервью американскому телеканалу PBS.

Комментируя заявление Подоляка, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что "президенты могут и должны встречаться не для обсуждений, а для фиксации договоренностей".

Напомним, Украина и Россия договорились о перемирии из 15 пунктов, которые гарантируют вывод войск РФ и военный нейтралитет Киева.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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