В Украине сообщили о подготовке документов для прямых переговоров Зеленского с Путиным
В Украине начали подготовку документов для прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.
Об этом сообщил член переговорной группы со стороны Украины Михаил Подоляк.
"Единственный способ закончить эту войну - это прямые переговоры между двумя президентами. Это то, над чем мы работаем с помощью этих мирных переговоров. Мы работаем над документами, которые президенты смогут в дальнейшем обсудить и подписать. Очевидно, что это может случиться скоро", - сказал он в интервью американскому телеканалу PBS.
Комментируя заявление Подоляка, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что "президенты могут и должны встречаться не для обсуждений, а для фиксации договоренностей".
Напомним, Украина и Россия договорились о перемирии из 15 пунктов, которые гарантируют вывод войск РФ и военный нейтралитет Киева.
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