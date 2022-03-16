Москва готова продолжить общение в трехстороннем формате глав МИД РФ, Украины и Турции. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушошлу.

По словам Лаврова, Россия будет договариваться с украинской стороной только о тех встречах, "которые будут вести к конкретным результатам в решении проблем".

Напомним, ранее Лавров заявил, что переговоры Украины и РФ идут непросто, но надежда на компромисс есть. Также мы сообщали, что Зеленский заявил о необходимости переговоров по гарантиям безопасности для Украины.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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