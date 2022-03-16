Немецкие автомобильные концерны BMW и Volkswagen останавливают заводы. Причиной этому стала нехватка комплектующих украинского производства.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на сообщения концернов.

В BMW Group заявили о прекращении работы нескольких предприятий в Европе, на которых выпускают автомобили BMW и Mini.

Volkswagen закрыли минимум до конца следующей недели два европейских завода, включая предприятие Porsche в Лейпциге, где производят кроссоверы Macan и лифтбэки Panamera. Простой угрожает и другим предприятиям Volkswagen.

Причиной остановки заводов стала нехватка комплектующих украинского производства. Из-за войны прекращены поставки в Европу жгутов соединяющих проводку в авто.

Дефицит будут перекрывать поставками из Восточной Европы и Северной Африки, но чтобы наладить поставки нужно время.

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