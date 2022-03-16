Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ежедневной всеукраинской минуте молчания для почтения памяти всех военнослужащих и гражданских, кто погиб во время войны с Россией.

Об этом Зеленский рассказал во время своего видеообращения 16 марта.

"Каждое утро в 09:00 на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь, всех воевавших, всех военных и всех гражданских, взрослых и детей. Всех, кто мог бы еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому, кто погиб за Украину", – сказал Зеленский.

Ранее "Страна" писала, что по состоянию на 14 марта в ходе войны России с Украиной погибли 90 детей, еще более 100 получили ранения.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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