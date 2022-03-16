В среду, 16 марта, эфир телеканала "Украина 24", который транслирует Всеукраинский информационный марафон, взломали. Там показали бегущую строку с фейковым заявлением Владимира Зеленского с призывом сложить оружие.

"Дорогие украинцы! Уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж легко. Я вынужден принимать сложные решения. Сначала я решил вернуть Донбасс. Пришло время посмотреть (правде) в глаза. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра, во всяком случае у меня, и теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. я советую вам жить, и я собираюсь сделать то же самое", - говорилось в тексте в бегущей строке.

Спустя непродолжительное время бегущую строку убрали. Телеканал "Украина 24" заявил о взломе.

"Бегущую строчку телеканала "Украина 24" сломали вражеские хакеры и транслируют сообщения Зеленского о якобы "капитуляции". Друзья, мы не раз об этом предупреждали. Это фейк! Никто сдаваться не собирается. Тем более, в условиях, когда армия РФ терпит поражение в боях с Украинской армией", - говорится в заявлении канала.

Напомним, еще в начале марта Центр информационной безопасности заявил, что Россия может пустить дип-фейк с речью Зеленского о капитуляции.

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