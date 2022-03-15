Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал недружественным шагом ограничения на въезд в Израиль, введенные для граждан Украины. Глава ОП призвал отменить эти нововведения.

"Мы благодарны Израилю за усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине. Однако недавние решения израильского руководства, направленные на ограничение принятия украинцев, мягко говоря, вызывают удивление. Рассматриваем приостановку "безвиза" и внедрение системы электронных разрешений МВД для въезда граждан Украины в Израиль недружественным шагом, требующим немедленного исправления", - написал он во вторник в Facebook.

Ранее Израиль впускал беженцев, чьи родственники уже находятся на территории их государства, но потом разрешение отменили. В частности, установлена квота в 5 тыс. граждан Украины, которые смогут въехать, а прибытие в Израиль и посадка на рейсы теперь возможны только при наличии предварительного разрешения МВД Израиля. А посол Украины подает иск против действий правительства Израиля из-за их позиции по беженцам.

Однако, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Израиль не будет помогать России обходить санкции Запада. А премьер Израиля заявлял, что готов быть посредником в переговорах между Украиной и Россией.

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