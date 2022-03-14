Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подает иск в Верховный суд Израиля против действий правительства Израиля и лично министра внутренних дел Айелет Шакед по вопросу приема беженцев из Украины.

В иске утверждается, что министр Шакед нарушает достигнутые ранее Иерусалимом и Киевом договоренности о безвизовом режиме, используя для этого "обтекаемые формулировки". Посол заявил, что решил прибегнуть к подаче иске после того, как были исчерпаны все дипломатические возможности для защиты украинских граждан, ищущих убежища от войны.

Истцы считают, что вопрос приема беженцев должен решаться правительством Израиля в тесном сотрудничестве с комиссией Кнессета по международным делам, и что у министра внутренних дел Израиля нет полномочий для принятия единоличного решения по вопросу.

Напомним, ранее Ермак сообщил, что Израиль начнет свободно впускать беженцев из Украины, чьи родственники уже живут в стране.

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