Израиль сможет принять не более 5 тысяч украинцев. Об этом говорится на сайте посольства Украины в Израиле.

Граждане Украины не могут въехать в Израиль как туристы, чтобы переждать войну, им нужно подать заявку и получить разрешение от МВД Израиля, которое предоставляется только определенным категориям граждан.

"Прибытие в Израиль и посадка на рейс(ы) осуществляются при наличии предварительного разрешения МВД Израиля", - говорится в сообщении.

Граждане Украины, подающие заявление на приезд в Израиль, должны заполнить электронную заявку на сайте Министерства иностранных дел Израиля.

Посольство сообщает, что в Израиль сейчас нельзя въехать в статусе туристов, также страна не принимает беженцев из Украины, а только определенные категории лиц по уровню родственных связей и советует обращаться за юридической помощью к адвокатам.

Таким образом Израиль фактически отменил безвиз для Украины и закрывается от украинских беженцев на время войны.

Такое решение уже раскритиковал глава ОП Андрей Ермак уже резко раскритиковал такие решения.

"Последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают удивление. Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленной исправлении. Мы будем жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев", - написал Ермак.

Напомним, посол Украины подает иск против действий правительства Израиля из-за их позиции по беженцам.

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