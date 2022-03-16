В Украине вступил в силу закон о коллаборационизме. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам первого вице-спикера Александра Корниенко, президент Украины Владимир Зеленский подписал два законопроекта об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией - законопроекты №5143 и №5144. В них прописаны сроки до 15 лет и пожизненное наказание.

Оба документа нужны для "справедливого наказания лиц, которые сотрудничают со страной-агрессором, а также для ограничения доступа таких лиц к должностям, связанным с исполнением функций государства или местного самоуправления".

Подробнее о том, что из себя представляют эти законы - читайте в в статье журналиста "Страны" Дениса Рафальского.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.