В МИД Франции считают, что Россия только "делает вид, что ведет переговоры" и участвует в "драматическом процессе длительной жестокости".

Об этом сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью Le Parisien.

"Мы не ведем переговоры с приставленным к голове пистолетом", - сказал глава МИД Франции.

По словам Ле Дриана, чтобы процесс был результативным, переговоры сейчас должны быть сосредоточены, прежде всего, на прекращении огня - тогда обе стороны смогут принимать взвешенные решения.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ обвинил Украину в затягивании переговоров.

Вместе с тем, в Украине сообщили о подготовке документов для прямых переговоров Зеленского с Путиным.

Итоги среды - в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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