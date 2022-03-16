Секретарь Совбеза РФ обвинил Украину в затягивании переговоров
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Об этом пишет РИА "Новости" в Telegram-канале.
"Патрушев заявил Салливану о недопустимости попыток затягивания переговоров, предпринимаемых Киевом извне", - сообщили в СБ РФ.
"Это какая-то новая претензия от России к Украине - затягивание переговоров. Вероятно, ситуация с переговорами действительно непростая", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.
Напомним, украинская и российская делегации начали первый раунд переговоров на пятый день войны - 28 февраля. Сегодня проходит очередной раунд переговоров сторон.
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