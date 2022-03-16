Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел разговор с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Об этом пишет РИА "Новости" в Telegram-канале.

"Патрушев заявил Салливану о недопустимости попыток затягивания переговоров, предпринимаемых Киевом извне", - сообщили в СБ РФ.

"Это какая-то новая претензия от России к Украине - затягивание переговоров. Вероятно, ситуация с переговорами действительно непростая", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

Напомним, украинская и российская делегации начали первый раунд переговоров на пятый день войны - 28 февраля. Сегодня проходит очередной раунд переговоров сторон.

Мы писали, что, по словам Лаврова, переговоры Украины и РФ идут непросто, но надежда на компромисс есть.

Также сообщали, что Зеленский считает, что "позиции на переговорах с РФ звучат уже более реалистично".

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.

Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.