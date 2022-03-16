Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-переговоры с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом.

Об этом сообщил Офис Президента.

"Более 40 стран, от Колумбии до Японии, и многие европейские государства поняли, что право не может жить просто в университетах и судах. Его надо внедрять в реальность, чтобы была справедливость", - сказал Хан.

Сейчас обвинитель работает над сбором и систематизацией фактов военных преступлений РФ на территории Украины. Хан заявил, что ждет от украинских правоохранителей всю информацию для того, чтобы понять суть. В ответ на это Зеленский сказал, что все забравшие жизни наших людей, должны быть наказаны.

Напомним, сегодня в Украине начала работу группа международного суда по сбору доказательств преступлений армии РФ.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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