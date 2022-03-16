Сенат США во вторник, 16 марта, единогласно принял резолюцию, осуждающую президента России Владимира Путина как военного преступника.

Об этом пишет Reuters.

В резолюции, представленной сенатором-республиканцем Линдси Грэм и поддержанной сенаторами обеих партий, содержится призыв к Международному уголовному суду в Гааге и другим судам преследовать российских военных в любом расследовании военных преступлений, совершенных во время вторжения России в Украину.

"Все мы в этом зале объединились вместе, чтобы сказать, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в своем выступлении в зале заседаний перед голосованием.

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