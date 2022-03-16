Сенат США единогласно принял резолюцию об осуждении Путина как военного преступника
Сенат США во вторник, 16 марта, единогласно принял резолюцию, осуждающую президента России Владимира Путина как военного преступника.
Об этом пишет Reuters.
В резолюции, представленной сенатором-республиканцем Линдси Грэм и поддержанной сенаторами обеих партий, содержится призыв к Международному уголовному суду в Гааге и другим судам преследовать российских военных в любом расследовании военных преступлений, совершенных во время вторжения России в Украину.
"Все мы в этом зале объединились вместе, чтобы сказать, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в своем выступлении в зале заседаний перед голосованием.
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