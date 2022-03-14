Владимир Путин подписал закон возможности регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний.

Об этом со ссылкой на соответствующий проект закона пишет РИА "Новости".

Возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний, выдавать им российские сертификаты летной годности "позволит компаниям РФ сохранить парк самолетов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях".

По словам члена комитета СФ по экономполитике Александра Пронюшкина, "закон направлен на поддержку транспортных компаний в области гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, ж/д и авто транспорта в условиях введения рядом стран санкций, влияющих на их деятельность".

Сертификация воздушных судов будет проводиться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит профильное ведомство.

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