После того, как Россия возбудила уголовное дело против компании Марка Цукерберга Meta из-за публикации призывов к насилию на фоне войны в Украине, а ее сервисы столкнулись с ограничениями, в Meta решили "ужесточить" политику по части русофобии.

"Компания не будет мириться с общими призывами к насилию против россиян, а также к убийству глав государств. Meta выступает против русофобии", - цитирует агентство Reuters копию меморандума для внутреннего пользования от 14 марта за подписью вице-президента Meta Ника Клегга.

На прошлой неделе в компании Meta объяснили, что призывы вроде "смерть российским оккупантам" в Facebook и Instagram будут разрешены только в Украине, позволяя местным пользователям "высказывать гнев" в адрес войск РФ.

В Meta также заявили, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян.

Напомним, в ночь на 14 марта на территории России вслед за Facebook заблокирован Instagram. Роскомнадзор принял такое решение из-за распространившихся в соцсетях сообщений, поощряющих насильственных действий против россиян.

Также Генпрокуратура попросила суд признать Mета экстремистской организацией после того, как та разрешила в соцсетях призывать к убийству российских военных в Украине.

Накануне президент Украины Зеленский поблагодарил компанию Цукерберга Meta за помощь в информационной войне.

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