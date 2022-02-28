После того, как практически все европейское и североамериканское небо закрыто для российских авиакомпаний, Россия решила закрыть и своё небо для авиакомпаний 36 стран. Среди них такие европейские как Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

И ряд стран вне Евросоюза: Албания, Ангилья, Британия, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канада, Норвегия.

Как писала "Страна", из-за войны в Украине Росавиация запретила полеты британским компаниям по российским направлениям после того как Британия наложила ограничения на полеты "Аэрофлота". Запрет означает прекращение прямых рейсов между странами - и новые потери для перевозчиков и пассажиров.

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