Британские издания уже публикуют призывы к убийству президента России Владимира Путина.

В частности, бывший высокопоставленный офицер британской армии, полковник Ричард Кемп заявил Daily Mail, что Запад не должен исключать такую возможность.

Кемп заявил, что убийство Путина должно быть одним из вариантов того, как поступить с Россией. По его словам, так же поступили с Бен Ладеном и главой ИГИЛ, что позволило "спасти тысячи жизней".

"НАТО должно рассмотреть все варианты, чтобы отстранить его от власти. Это включало бы его убийство, хотя это вряд ли было бы жизнеспособным или желательным", - заявил Кемп.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

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