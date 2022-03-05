Российский "Аэрофлот" с 8 марта останавливает все зарубежные рейсы, кроме полетов в Беларусь, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах (то есть, которые в лизинге) с 00:00 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 00:00 8 марта - рейсы из-за рубежа.

Напомним, ранее Россия продлила до середины марта запрет на полеты гражданской авиации на юге страны.

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