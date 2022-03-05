В России решили продлить до 14 марта запрет на полеты гражданской авиации на юге страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Минтрансе РФ.

"Режим продлен до 03:45 мск 14 марта", - сказал он.

Уточним, что накануне Росавиация продлила запрет на полеты до 8 марта. При этом само воздушное пространство на юге РФ было решено закрыть с 24 февраля - дня начала войны в Украине.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.