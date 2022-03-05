По данным Министерства обороны Украины, за вчерашний день российские войска в небе над Украиной потеряли три самолёта и три вертолёта.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны.

"Противовоздушная оборона страны продолжает уничтожать вражескую авиацию и наносит воздушные удары по колоннам техники и живой силе оккупантов. Вчера российские захватчики потеряли три "грача" – так называют штурмовики Су-25. Два из них сбиты на Черниговщине и один – под Волновахой Донецкой области", - сказано в сообщении.

Кроме того за сутки сбито три вертолета российских оккупационных войск.

"Таким образом, за девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила как минимум 39 российских самолетов и 40 вертолетов! Напоминаем, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала около семисот единиц авиационной техники: примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов", - говорится в сводке Минобороны.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.