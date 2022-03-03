"Укрзализныця" делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них.

Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться эвакуационными маршрутами:

№1/2 Константиновка - Ивано-Франковск

№3/4 Запорожье - Ужгород

№5/6 Мариуполь - Рахов (курсирует в Запорожье)

№7/8 Киев – Черновцы

№15/16 Харьков - Рахов

№17/18 Харьков – Ужгород

№21/22 Харьков - Трускавец

№25/26 Одесса - Рахов

№29/30 Киев – Ужгород

№31/32 Кривой Рог – Ужгород

№35/36 Одесса - Перемышль

№37/38 Одесса – Ужгород

№41/42 Днепр - Трускавец

№45/46 Краматорск – Ужгород

№49/50 Киев - Трускавец

№55/56 Киев - Рахов

№57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп

№77/78 Одесса – Ковель

№81/82 Киев – Ужгород

№85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель (курсирует в Запорожье)

№91/92 Киев – Львов

№95/96 Киев - Рахов

№97/98 Киев – Ковель

№114/113-142/141 Лиман – Львов

№119/120 Запорожье – Львов

№129/130 Кременчуг - Ворохта

№149/150 Полтава – Черновцы

№135/136 Одесса – Черновцы

№249/250 Киев – Черновцы

№749/750 Киев – Ивано-Франковск

№ 705 Дарница – Киев Пас – Львов

№ 715 Дарница – Киев Пас – Львов

№ 723 Харьков – Львов

№747 Киев – Тернополь.

Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине оружие поставляют 19 стран.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

В нашем онлайне - что происходит в Украине сегодня, 3 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, видео, фото, главные оперативные новости.