Уже в среду, 16 марта, Международный уголовный суд в Гааге решит, открывать ли дело по жалобе Украины против России. Об этом говорится в официальном Twitter суда.

Напомним, 27 февраля Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Россия обвинила Украину в геноциде на Донбассе, из-за чего, якобы была вынуждена напасть на Украину. Вследствие этого Украина подала заявку за обвинения в геноциде. 7 марта состоялось первое слушание, но Россия проигнорировала слушание, поэтому 7 марта выступала в суде только украинская сторона:

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - сообщило тогда МИД Украины.

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