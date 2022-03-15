ООН вынесет решение по делу Украины против России 16 марта

Уже в среду, 16 марта, Международный уголовный суд в Гааге решит, открывать ли дело по жалобе Украины против России. Об этом говорится в официальном Twitter суда.

Международный суд ООН

Международный суд рассмотрит дело Украины против России о геноциде

Напомним, 27 февраля Украина официально направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Россия обвинила Украину в геноциде на Донбассе, из-за чего, якобы была вынуждена напасть на Украину. Вследствие этого Украина подала заявку за обвинения в геноциде. 7 марта состоялось первое слушание, но Россия проигнорировала слушание, поэтому 7 марта выступала в суде только украинская сторона: 

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - сообщило тогда МИД Украины.

 

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