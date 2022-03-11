ООН готова делать доклады, но не расследовать ситуацию с биолабораториями в Украине
Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не располагает мандатом по расследованию ситуации с биолабораториями в Украине. Однако продолжит ее внимательно отслеживать.
Об это он сообщил в ходе брифинга в пятницу, 11 марта.
"Мы продолжим делать доклады о биологическом оружии, о том, что знаем. ООН не имеет мандата проводить расследование, если только его не получит. Однако мы продолжим, Идзуми Накамицу и другие продолжат очень внимательно отслеживать ситуацию", - говорит Дюжаррик.
К слову, Госдума РФ на пленарном заседании в пятницу приняла обращение к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом расследовать деятельность биологических лабораторий в Украине.
Ранее "Страна" сообщала, что Ляшко призвал партнеров подтвердить, что в Украине не разрабатывают биологическое оружие.
Также напомним, что в США заявили, что не владеют биологическими лабораториями в Украине.
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