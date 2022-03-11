Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не располагает мандатом по расследованию ситуации с биолабораториями в Украине. Однако продолжит ее внимательно отслеживать.

Об это он сообщил в ходе брифинга в пятницу, 11 марта.

"Мы продолжим делать доклады о биологическом оружии, о том, что знаем. ООН не имеет мандата проводить расследование, если только его не получит. Однако мы продолжим, Идзуми Накамицу и другие продолжат очень внимательно отслеживать ситуацию", - говорит Дюжаррик.

К слову, Госдума РФ на пленарном заседании в пятницу приняла обращение к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом расследовать деятельность биологических лабораторий в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что Ляшко призвал партнеров подтвердить, что в Украине не разрабатывают биологическое оружие.

Также напомним, что в США заявили, что не владеют биологическими лабораториями в Украине.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

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Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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