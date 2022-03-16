Россию должны подвергнуть международному уголовному преследованию за войну в Украине. Действия РФ по отношению к мирным гражданам сравнимы с тем, что делали чеченцы в Буденновске.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

Зеленский высказался и по поводу переговоров с Россией.

"Мы можем и должны вести переговоры про справедливый, но честный мир для Украины. Про настоящие гарантии безопасности, которые будут работать. Это амбициозное задание, сложное. Это большой путь, но я уверен, что нам, украинцам, по силам все это сделать. Нам, украинцам, по силам победить и вернуться к миру. К миру, которого мы все так хотим", - сказал Зеленский.

Также он заявил о подготовке к трибуналу: "Прокуратура Украины и правоохранители уже начали сбор улик и доказательств. Также в Украине начала свою работу следственная группа международного суда" - заявил Зеленский.

Также президент рассказал о продуктивном разговоре с Каримом Ханом, прокурором Международного уголовного суда. По его словам, обвинитель уже прибыл в Украину и начал работу.

"Войска РФ нанесли Украине в сотни раз больший ущерб, чем ущерб Донбассу за 8 лет войны. И больше всего пострадали как раз восточные регионы. Именно об этих территориях пропагандисты РФ говорили как о месте проживания", - добавил Зеленский.

Зе напомнил, что Российские войска ночью обстреливали мирные города Украины. Бомбили Харьков, побережье Одессы, били ракетами по Киеву, Запорожью. По состоянию на сегодня погиб 103 ребенок. Разрушены 400 заведений образования, более всего (119) в Донецкой области.

Зеленский заявил также, что с 24 февраля Россия нанесла Украине в сотни раз больше разрушений, чем Донбассу за 8 лет войны, "и пострадали более всего именно территории Донбасса, приграничных областей на российском направлении, Киевская область и юг. Те территории, про которые российские пропагандисты говорили, как о территориях особенно близких для России", - говорит Зеленский.

Также он сообщил, что в Мариуполе в больнице в заложниках оказался персонал больницы. Там около 400 человек. "Это очередное преступление россиян ничем не отличается от захвата Басаевым больницы в Буденовске, разве что подлостью". Также он упомянул про захват пленных в Буче.

Подписан Указ про минуту памяти по всем, кого мы потеряли из-за вторжения России. Каждое утро в 9:00 будем вспоминать всех украинцев, которые потеряли жизнь. "Вечная память каждому, кто погиб за Украину".

Потери РФ приближаются к 14 тысячам человек. Потеряны более 100 вертолетов, скоро будет 100 потерянных самолетов, более 400 российских танков уничтожены. "Мы забираем с поля боя вражескую технику и используем ее для защиты людей", - сказал Зеленский.

Зеленский призвал не сообщать о работе украинской ПВО, а сообщать военным о месте нахождения российской техники.

Зеленский выступит перед Конгрессом. Это будет важная речь "от всех нас", заявил он. Он напомнил, что будет выступать в годовщину "референдума" в Крыму. "Если бы тогда мир хоть наполовину отреагировал как должен реагировать сейчас, уверен, что не было бы вторжения и 8 лет войны на Донбассе. Все это зло родилось из оккупации Крыма, нашей слабости, брутальных действий РФ. Сейчас мы крепче".

Напомним, Международный уголовный суд ООН в Гааге назначил слушания по обращению Украины против России на 7 и 8 марта.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.