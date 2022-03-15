Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложит политическое убежище россиянке Марине Овсянниковой, которая устроила антивоенную акцию в прямом эфире Первого канала. Он заявил, что поднимет этот разговор лично с Путиным. Об этом в Twitter написала журналистка София Педдер.

Напомним, что вчера на российском федеральном "Первом канале" в прямом эфире выпуска новостей "Время" девушка вышла с плакатом "Нет войне". Она пробыла в эфире около 10 секунд.

После этого ее задержала полиция. Известно, что девушку зовут Марина Овсянникова и она работает на Первом канале редактором. После задержания 15 марта Останкинский районный суд Москвы назначил Овсянниковой штраф в размере 30 тысяч рублей (280 долларов или 8,2 тыс. грн). Однако штраф Овсянниковой назначили не за антивоенный плакат, а за опубликованное позднее видео с комментариями по этому поводу.