Девушке, ворвавшейся в студию программы "Время" на Первом канале, грозит административное дело, сейчас она задержана.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Девушка может быть привлечена к ответственности в том числе по ст. 20.3.3. КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности")", - сказал источник.

По его словам, в настоящее время девушка задержана. Источник уточнил, Марина Овсянникова работает на Первом канале редактором, сейчас она находится в отделе полиции в ОМВД по Останкинскому району.

Ранее мы писали о том, что на российском федеральном "Первом канале" в прямом эфире выпуска новостей "Время" девушка вышла с плакатом "Нет войне".

Отважная россиянка появилась за спиной телеведущей с крупным плакатом, на котором большими буквами также написано "Не верьте пропаганде".

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