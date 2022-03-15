Бывшую сотрудницу "Первого" канала РФ Марину Овсянникову, которая вышла к камере с антивоенным плакатом, оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Об этом сообщает адвокат журналистки Анри Цискаришвили.

15 марта Останкинский районный суд Москвы назначил Овсянниковой штраф в размере 30 тысяч рублей (280 долларов или 8,2 тыс. грн). Это максимальное финансовое наказание за нарушение второй части 20.2 КоАП, предусматривающей несогласованный митинг.

По словам адвоката, штраф Овсянниковой назначили не за антивоенный плакат, а за опубликованное позднее видео с комментариями. На ролике журналистка объясняет мотивы своего поступка и заявляет, что не признает свою вину и не собирается отказываться от собственных слов.

Сама Овсянникова после суда рассказала, что ее допрашивали 14 часов, при этом не дали никакой юридической поддержки. Попросила все детальные комментарии уже завтра, "потому что надо просто отдохнуть".

Напомним, на российском федеральном "Первом канале" в прямом эфире выпуска новостей "Время" девушка вышла с плакатом "Нет войне".

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