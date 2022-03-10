В четверг, 10 марта, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможной процедуру рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта.

Об этом сообщает французский канал новостей BFMTV.

"Можем ли мы открывать процедуру присоединения с воюющей страной? Я так не думаю", - заявил президент Франции.

Напомним, что Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз.

Также "Страна" приводила, что глава Евросовета пообещал, что заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться в ближайшие дни.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

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