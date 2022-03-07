Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы на присоединение.

Об этом сообщает агентство France Presse в понедельник, 7 марта.

Напомним, что вслед за Украиной и Грузией, которые подали заявки на вступление в Евросоюз в ускоренном порядке, к этой мере прибегла и Молдова.

Ранее мы писали, что в понедельник, 28 февраля, президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз.

Кроме того, 1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз.

Однако Германия и Нидерланды выступили против скорого предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.