Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дипломатическое и экономическое давление, которое Франция оказывает на Россию вместе с партнерами, является ответом на события в Украине, но не означает, что Париж ведет войну с Москвой.

Об этом французский президент заявил в понедельник, 7 марта, в эфире телеканала LCI.

"Мы, европейцы, а также наши союзники отреагировали экономическими санкциями на действия России на Украине, которые мы решительно осуждаем. Мы оказываем дипломатическое давление для урегулирования конфликта. Но Франция не ведет войну против России, важно это понимать", - сказал он.

Макрон добавил, что не ожидает урегулирования ситуации в Украине в ближайшее время.

"Мы требуем прекращения этой войны, оказываем давление на российского президента, чтобы он остановил войну. Для этого я и продолжаю с ним говорить. Это делается с помощью санкций, переговоров, международного давления, но без вступления в войну против России. Потому что с этого момента это будет мировой войной", - подытожил Макрон.

Ранее мы писали, что Кабмин Франции посоветовал своим компаниям не торопиться уходить из России.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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