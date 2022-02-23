Представитель Кабинета министров Франции, которая призвала своих граждан покинуть Украину, Габриэль Атталь заявил, что Париж не будет использовать военную силу для того, чтобы защитить нашу страну от "российского вторжения".

Об этом Атталь сказал во время брифинга, пишет "РИА Новости".

"По поводу возможного вторжения в Украину и нашей помощи, мы уже четко говорили, и я хочу сказать, что ответ - нет", - так ответил Атталь на вопрос о том, станет ли Франция защищать Украину военными способами, в случае вторжения РФ.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Франции расценили признание Россией "ЛНР" и "ДНР" как отказ Москвы от международных обязательств и Минских соглашений. При этом глава французского Минфина Бруно Ле Мэ заявил, что слово "вторжение" не соответствует происходящему в Украине.

Также сообщалось, что в МИД Франции не видят признаков полномасштабного вторжения в Украину, но допускают все возможные сценарии. Для защиты суверенитета Украины страна готова ввести ряд дополнительных санкционных мер в отношении России и призывает искать мирное решение.