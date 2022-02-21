Франция созывает экстренное заседание Совета безопасности по ситуации между Российской Федерацией и Украиной.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца в понедельник, 21 февраля.

Заседание по безопасности состоится 21 февраля.

Напомним, что 21 февраля главы "ДНР" и "ЛНР" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "республик". В тот же день Путин созвал Совет безопасности, на котором все выразили мнение о необходимости принятия решения в поддержку "ДНР" и "ЛНР".

В переговорах с Макроном и Шольцем Путин заявил, что в ближайшее время подпишет указ о признании независимости "ЛДНР". В Кремле добавили, что президент Франции и канцлер ФРГ "выразили разочарование таким развитием" событий, однако обозначили готовность к продолжению контактов.

"Страна" приводила реакцию МИД Украины на возможное признание Россией "народных республик".

Тем временем, Евросоюз призвал Россию не признавать независимость "ДНР" и "ЛНР".

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