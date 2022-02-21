Во второй половине дня 21 февраля, накануне заседания Совета безопасности РФ, канцлер ФРГ Олаф Шольц поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры были посвящены ситуации в Украине и вокруг нее, а также заседанию Совбеза. Канцлер Шольц осудил планы России признать "республики" Донбасса независимыми государствами.

Об этом сообщает сайт немецкого правительства.

По мнению Шольца, признание "ЛДНР" будет вопиющим противоречием Минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России.

В ходе переговоров канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу войск от границы с Украиной. Он подчеркнул, что сейчас важно, особенно на востоке Украины, соблюдать режим прекращения огня и подать знаки послабления. Россия несет в этой сфере особую ответственность.

В настоящее время канцлер консультируется со своими ближайшими партнерами, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Маконом и Владимиром Зеленским.

Ранее "Страна" приводила реакцию МИД Украины на возможное признание Россией "ЛДНР".

Мы также ведем онлайн-хронику событий вокруг Украины.