Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выпустил довольно сдержанное заявление относительно возможного признания "ЛДНР" Россией.

Об этом он написал в своем Twitter.

Кулеба пишет, что все понимают последствия этого шага, однако нужно сохранять хладнокровие и работать по деэскалации.

"Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях деэскалации. Иного пути нет", - заявил Кулеба.

Напомним, сегодня "глава ДНР" Денис Пушилин и "глава ЛНР" Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость "республик".

После чего Владимир Путин начал большое заседание Совбеза РФ с обсуждения ситуации на Донбассе. В ходе переговорного процесса возник мирный план регулирования, "Минский комплекс мер". Но весь курс последующих событий указывает, что нынешние киевские власти не собираются его выполнять.

На заседании Совбеза выступил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак о Минских соглашениях. По его словам, "ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен".

Кроме этого, в ходе заседания министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предложил не давать Западу "2-3 дня" на убеждение президента Украины Владимира Зеленского в необходимости выполнять Минские соглашения. Лавров смысла в этом не видит. И предлагает признавать "ЛДНР". Также, помимо Лаврова, за признание "ЛДНР" выступил министр обороны России Сергей Шойгу.

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.