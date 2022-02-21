Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что выступает за признание "ЛДНР".

Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности РФ.

"Мы не граничим с Украиной, у нас нет границей с Украиной. Это граница американцев. Потому что они хозяева в этой стране, а эти все у них вассалы. И то, что они их накачивают... что пытаются создать ядерный арсенал - нам в будущем это аукнется. Я за признание этих "республик". И хочу сказать: нам нужно идти дальше", - сказал Золотов.

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