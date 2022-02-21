Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС призвал Россию не признавать независимость "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает ТАСС.

ЕС призвал Россию не признавать независимость "ДНР" и "ЛНР". Боррель считает, что страны ЕС должны "единым фронтом" отреагировать на признание Россией независимости "ДНР" и "ЛНР".

"Мы осудили наращивание российских сил у границ Украины, провокации и обстрелы сепаратистов, которых поддерживает Россия, а также действия и информационные манипуляции, направленные на создание предлога для военной эскалации в Украине", - заявил Боррель.

Боррель рассказал, что ЕС отправит в Украину экспертов по кибербезопасности и обеспечит подготовку армии. Все посольства стран ЕС, кроме одного, остаются в Киеве и продолжают работать.

Также, ЕС введет санкции против Минска, если гипотетическая российская военная агрессия последует с территории Белоруссии. ЕС предупредил, что Белоруссия "потеряет суверенитет", если ее территория будет использована для вторжения в Украину.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что уже закончена работа над санкциями Евросоюза против России и в случае, если ситуация станет критической, их представят на экстренной встрече министров иностранных дел.

Также мы рассказали, что совет стран Евросоюза в понедельник, 21 февраля, окончательно одобрил выделение Украине экстренной макрофинансовой помощи в виде кредитов в размере 1,2 млрд евро.

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