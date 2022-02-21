Совет стран Евросоюза в понедельник, 21 февраля, окончательно одобрил выделение Украине экстренной макрофинансовой помощи в виде кредитов в размере 1,2 млрд евро.

Об этом говорится в релизе Совета стран ЕС, обнародованном на его сайте.

Указано, что Совет завершил принятие решения через 21 день после того, как Еврокомиссия представила соответствующее предложение.

"ЕС ускорил эту экономическую помощь Украине, поскольку текущая геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала. Украина теряет доступ к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию", - сообщили в Совете стран ЕС.

Предполагается, что финансирование будет поступать в течение 12 месяцев и состоять из двух выплат:

Выделение первого транша, при наличии предварительных политических условий и удовлетворительной реализации программы МВФ, произойдет вскоре после утверждения этого предложения, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании по конкретным мерам структурной политики, согласованного Европейской комиссией от имени ЕС и Украиной.

Выплата второго транша будет связана с постоянным удовлетворительным выполнением как программы МВФ, так и политических мер, согласованных в Меморандуме о взаимопонимании.

"Меморандум о взаимопонимании, лежащий в основе этой операции по оказанию экстренной макрофинансовой помощи, скорее всего, будет сосредоточен на ограниченном числе осуществимых краткосрочных мер политики в наиболее неотложных приоритетных областях, таких как укрепление экономической устойчивости и стабильности, управление и верховенство закона, а также энергетика", - сообщается в релизе.

Напомним, по информации Минфина, Украина ожидает поступления 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС в конце марта - начале апреля.

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