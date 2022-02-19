На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил, что вместо нагнетания паники о "вторжении" лучше бы на Западе открыли Украине "длинные" кредиты без предварительных политических условий.

По словам Зеленского, нельзя требовать у воюющей страны выполнять реформы, под которые выдаются кредиты МВФ.

"Дайте безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ?", - удивился президент.

"То есть, судя по всему, сейчас Банковая активно выбивает от США компенсаций за финансовые потери по поводу "вторжения". А в ответ получает некие условия, которых исполнять не хочет.

Собственно, уже звучали гипотезы, что именно для того, чтоб сделать Зеленского более послушным, Запад и затеял историю с "вторжением".

Но вообще логика Зеленского либо смешна, либо наивна. Ни одна страна в мире не дает другой "безусловных" денег", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что в субботу, 19 февраля, Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, несмотря на совет президента США Джо Байдена не посещать это мероприятие.

Мы писали о том, что в Мюнхене Зеленский обсудил с Борисом Джонсоном вопросы безопасности на фоне агрессивных действий России, а также стороны согласовали дальнейшие шаги по деэскалации.

Также "Страна" анализировала, почему Зеленский не вносит законопроекты по "Минску", несмотря на обещания Шольцу.