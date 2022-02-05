Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта Украины с "положительного" до "стабильного", подтвердив при этом рейтинг страны на уровне "В". Об этом говорится на сайте компании.

"Ожидание более длительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования", - говорится в отчете.

В то же время в агентстве утверждают, что прогноз "стабильный" частично отображает базовый сценарий, согласно которому полномасштабного военного конфликта с РФ удастся избежать. Также в отчете говорится, что несколько больший доступ Украины к финансированию МФО вместе с макростабильностью, укреплением фискальных и валютных резервов позволит в 2022 году смягчить последствия сложившейся ситуации.

Эксперты Fitch прогнозируют рост ВВП на уровне 2,9% в 2022 году против 3,0% в 2021 году.

"Ожидается, что рост ВВП ускорится до 3,5% в 2023 году", - говорится в отчете агентства.

При этом уровень инфляции останется на уровне 10% в начале года, а потом упадет до 7,9%. Под конец 2023 года ожидается падение до 5,3%.

Ранее мы писали, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне "BBB". При этом аналитики агентства исходят в своем базовом сценарии и оценке из того, что напряженность на границе РФ и Украины не перерастет в войну, как прогнозируют западные СМИ.

В прошлом году международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2022 году на 4,1%, что должно было позволить частично восстановиться экономике страны, после спада ВВП на 4,2% из-за последствий пандемии коронавируса.