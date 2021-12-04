Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне "BBB". При этом аналитики агентства исходят в своем базовом сценарии и оценке из того, что напряженность на границе РФ и Украины не перерастет в войну, как прогнозируют западные СМИ.

Об этом сообщается на сайте агентства.

В Fitch заявили, что рейтинг России на уровне "ВBB" поддерживаются ее "очень сильным внешним балансом, самым низким уровнем государственного долга в группе сопоставимых стран и надежной основой макроэкономической политики, подкрепленной надежной денежно-кредитной политикой, гибкостью обменного курса и осторожной налогово-бюджетной политикой".

Стабильный прогноз отражает эффективность политики по сохранению прочности суверенного баланса во время прошлогодних потрясений, а также восстановление экономической активности и цен на нефть, которые дополнительно поддерживают внешние и государственные финансы России, отметили в агентстве. Риск продолжающихся санкций и ограниченные перспективы структурных реформ в областях, необходимых для повышения темпов роста России, продолжают сдерживать рейтинг.

"Стратегическая калькуляция вторжения остается неясной, и наш базовый сценарий по-прежнему не рассматривает эскалацию ситуации в полномасштабную войну с Украиной", - сказано в заявлении агентства.

В то же время в Fitch признали, что информация о концентрации российских войск на границе с Украиной увеличивает "геополитические и санкционные риски".

Прогноз прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Мировая финансовая закулиса в грядущую войну России и Украины (о которой каждый день сообщают западные СМИ) не верит", - резюмировал канал.

Ранее "Страна" приводила резкое заявление МИД РФ по поводу публикаций западных СМИ о грядущей войне.

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