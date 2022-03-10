Государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон сделал заявление по поводу перспектив членства Украины в Евросоюз.

Об этом пишет ТАСС.

"Возможное принятие Украины и ряда других государств в состав Евросоюза создало бы дополнительные проблемы с принятием решений в сообществе, однако Брюссель должен сохранять перспективу такого шага для поддержки Киева", - сказал он.

Кроме того, по мнению Бона, принятие Украины в Евросоюз не может произойти в срочном порядке.

"Принятие Украины в ЕС - это произойдет не завтра. В течение нескольких лет - не знаю, когда именно это случится. ЕС будет расширен за счет Молдавии, Украины, Грузии и других стран. Однако это будет уже не тот ЕС, он не сможет функционировать как прежде. У нас возникают трудности с принятием решений в составе 27 стран, представьте, что будет, когда их станет 35", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Брюсселе начали рассматривать заявку Украины, Грузии и Молдовы на вступление в Евросоюз.

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