Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре, которую Владимир Зеленский подписал 28 февраля, принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.

Между тем, сегодня утром, 1 марта, Евросоюз уже начал рассматривать заявку Украины на членство. Документ официально был передан представителю организации. А вот в Кремле по поводу заявки Украины в ЕС сказали следующее: это не военно-политический блок, поэтому тема не лежит в русле вопросов стратегической безопасности.

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