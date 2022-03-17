Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил перед Бундестагом. Он заявил, что санкционное давление на РФ недостаточное, а также напомнил о том, что Киев предупреждал, что "Северный поток-2" - это оружие.

"Я обращаюсь к вам после многочисленных встреч, переговоров, заявлений и просьб. После шагов в поддержку, часть из которых запоздала. После санкций, которых явно мало, чтобы остановить войну. И после того как мы увидели, сколько связей ваши компании оставляют с Россией. С государством, которое просто использует вас и некоторые страны, чтобы финансировать войну", - сказал Зеленский, выступая перед Бундестагом.

Также президент заявил, что сейчас ощущается промедление с решением вопроса о вступлении Украины в ЕС.

"Когда мы спрашивали вас, что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, быть в безопасности, получить гарантии безопасности, мы слышали в ответ: такого решения на столе пока нет и в ближайшее время не будет. Как и кресла для нас за этим столом. Как вы медлите и сейчас с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз. Если честно, для некоторых это политика. А на самом деле – это камни. Камни для новой стены", - заявил Зеленский.

Напомним, война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

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