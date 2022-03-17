В Китае заявляют, что война в Украине "не идет на пользу КНР". Впрочем, Пекин выступает против американских санкций в отношении РФ и отвечает НАТО упреками в ответ на призывы осудить действия Москвы.

Посол Китая в США Цинь Ган заявил, что война в Украине, "не идет на пользу КНР". Также он отверг утверждение, что КНР знал о подготовке России к войне, соглашался с ней или молча поддерживал ее, пишет Washington Post.

"Если бы Китай знал о неизбежном кризисе, мы сделали бы все возможное, чтобы предотвратить его", - заявил Цинь Ган.

Вместе с тем, Министерство коммерции Китая выступило против санкций США в отношении России, "дестабилизирующих мировой рынок", и будет защищать интересы своих предприятий, сообщило Минкоммерции страны.

Кроме того, Китайское постоянное представительство при Евросоюзе в ответ на призыв генсека НАТО к Пекину осудить действия России в Украине заявило, что никогда не забудет, "кто бомбил наше посольство в Югославии", пишет РИА "Новости",

"И нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права", - заявили в постпредтве Китая при ЕС.

Напомним, посольство КНР в Белграде пострадало от бомбового удара НАТО 7 мая 1999 года. Тогда погибли три человека и более 20 получили ранения.

Ранее в КНР озвучили позицию Китая по ситуации в Украине. Сообщалось, что Пекин содействует переговорам и призывает к сдержанности.

Также писали, что, по данным Financial Times, Китай готов помочь России в войне против Украины.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что в Китае обвинили отдельные силы в искажении позиции страны по кризису в Украине.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

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