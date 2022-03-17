В город Олешки Херсонской области вошли российские войска. Они собираются разместиться в населенном пункте. Об этом в видеообращении сообщил городской голова Евгений Рыщук.

"Я только от них, меня немного "потеребили". В общем, сейчас ничего страшного не происходит, они сейчас заселяются в город. Не знаем их позиции. Нам сказали: "поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не будем иметь. Патруль наш дальше работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что происходит в городе", - сказал Рыщук.

Напомним, в оккупированном РФ Херсоне создали новый "орган власти" - "Комитет спасения за мир и порядок".

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