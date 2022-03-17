В сети появилось видео ужасных разрушений в Волновахе Донецкой области, которую взяли российские войска и силы "ДНР".

Судя по кадрам, в городе, похоже, не осталось ни одного целого здания. Волноваха превратилась в руины.

Напомним, Волноваха была окружена силами "ДНР" при поддержке российской армии ещё в начале войны.

После этого в городе шли ожесточённые уличные бои. Волноваха подвергалась жестоким обстрелам и находилась в состоянии гуманитарной катастрофы.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания города-героя Волновахе и еще пяти городам, которые больше всего пострадали от российской агрессии.

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