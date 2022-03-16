Самый популярный в Instagram кот Степан из Харькова, о котором не было известий уже 2 недели, дал о себе знать в в соцсети.

Как выяснилось, ему и его хозяйке удалось выбраться из Харькова (они жили в самом обстреливаемом районе - Северной Салтовке) и они уже в безопасности, за границей.

Хозяйка кота рассказала, что война в их дом в Харькове пришла 24 февраля с первыми взрывами.

"Каждый день снаряды попадали в соседние дома; дома горели на глазах. Каким-то чудом наш дом оставался в целости ровно неделю. Наш дом тоже пострадал на восьмой день, когда в соседний балкон влетел снаряд. Не было пожара. Слава Богу! В двух-трех десятках квартир вывалились все окна. Также два снаряда упали в наш двор перед домом", - говорится в сообщении.

Кот с хозяйкой провели две ночи в подвале.

"Потом нам удалось покинуть город. Харьковские волонтеры помогли нам добраться до вокзала. Сели на поезд Харьков - Львов (за 20 часов добрались до Львова). Потом мы пошли к границе с Польшей. На границе мы встали в очередь на пешеходном переходе. Народу было много (4-5 тысяч). Через 9 часов мы пересекли границу", - говорится в сообщении.

В Польше хозяйке Степана предложила помощь Всемирная ассоциация инфлюенсеров и блоггеров из Монако.

"Они помогли нам добраться до Франции, чтобы дождаться того самого дня, когда мы сможем вернуться домой. У нас все в порядке. Мы очень переживаем за наших родственников в Украине и сделаем все возможное, чтобы помочь нашей стране", - Говорится в сообщении.

Кот Степан известен по многим рекламным роликам: с ним сотрудничал модный дом Valentino и другие западные компании.

Напомним, 24 ноября 2021 года в Instagram Бритни Спирс появилось фото кота Степана. На снимке животное сидит рядом с полным бокалом вина. Американская певица отметила кота Степана на фото. Пост собрал больше миллиона лайков и 10 000 комментариев.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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