Граждан Украины без боевого опыта не будут пускать на передовую. Срок обучения призывников при этом сократили до 1-3 недель.

Об этом сообщил начальник штаба командования сухопутных сил ВСУ Роман Горбач.

"Неподготовленных людей на передовую никто не отправляет. Все мобилизованные проходят соответствующее обучение в срок, который необходим для определенной военной специальности", - заявил командующий.

По его словам, сроки обучения будущих солдат и сержантов сократили до 1-3 недель, это необходимая мера в условиях военного времени. Также Горбач добавил, что за время полномасштабной войны с Россией в расположение частей вернулись практически все резервисты.

Подготовкой рядового состава ВСУ занимается сеть учебных центров. Лишь по окончанию обучения солдаты отправятся на приоритетные направления.

Напомним, 15 марта в ходе заседания Верховная Рада приняла ряд законопроектов, которые призваны стабилизировать деятельность государства в условиях военного положения. Всего на заседание явилось 345 парламентариев. Помимо прочего, бойцы ТРО смогут получить статус ветерана.

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